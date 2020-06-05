الكويت: 723 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الجمعة) تسجيل 723 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 30644 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 244 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2894 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 308.900 ألف فحص.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1054 حالة من المصابين بمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 18277 حالة.