الكويت تعتمد دواء “أفيغان” الياباني لعلاج حالات #كورونا الخفيفة والمتوسطة

اعتمدت الكويت، دواء “أفيغان” الياباني لعلاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة بعد تحقيقه نتائج مشجعة في دول عدة.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية نقلًا عن وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الشحنة الأولى من الدواء الیاباني ستصل البلاد الأسبوع المقبل وذلك بعد نتائجها الإیجابیة فى التجارب السریریة التي أجرتھا العدید من الدول على الحالات الخفیفة والمتوسطة من مصابي فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).

وقال وكیل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدویة والتجھیزات الطبیة الدكتور عبدالله البدر، إن الشحنة الأولى من الدواء تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الإنسانیة ولا تحمل قیمة تجاریة من الحكومة الیابانیة، مشيرًا إلى أن الاستخدام سیكون وفقًا لدلیل الإرشادات المعد من الیابان وحسب توصیات منظمة الصحة العالمیة والنظم واللوائح المتبعة في دولة الكویت.