توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 14/ 10/ 1441 الموافق 6/ 6/ 2020.

وقالت إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.