أردوغان يعترف رسميا بالتورط في حرب ليبيا

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الجنود الأتراك على دعمهم لقوات الوفاق، ومساندتها في السيطرة على ترهونة غربي ليبيا، في أكثر الاعترافات صراحة بمشاركة تركيا العسكرية في العمليات بليبيا.

ونقلت مواقع ليبية مثل “بوابة إفريقيا الإخبارية” و”الساعة 24″ حسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، أن أردوغان قال اليوم: “جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا يسيرون نحو تحقيق الخطط المستهدفة”.

ويُذكر أن ميليشيات الوفاق دخلت اليوم مدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس، بقيادة تركية وغطاء جوي من الطائرات دون طيار التركية، ومساندة بعض الضباط الأتراك، وآلاف المرتزقة السوريين.