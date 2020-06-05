اتحاد الكرة الفرنسي: إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، اليوم الجمعة، أن المباراة النهائية المؤجلة لمسابقة كأس فرنسا قد تقام مع إمكانية السماح لعدد محدود من المتفرجين بدخول الملعب.

وقال لو غريت: “هذا ما سنطلبه، إنها أمنيتي على أي حال. نحن على تواصل مع الحكومة. قد يسمحون لنا مناقشة وجود عدد محدود (من المشجعين) إما مع مطلع الموسم المقبل، أو في مباريات الكأس”.