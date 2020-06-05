قبل استئناف الدوري.. قواعد الحجر الصحي تثير القلق في إيطاليا

بات جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم جاهزاً، وتأكد موعد استئناف الموسم لكن الاتحاد المحلي لا يزال يشعر بالقلق بشأن إمكانية عدم استكمال الموسم بسبب قواعد الحجر الصحي للاعبين المصابين بكوفيد-19.

ومن المقرر استئناف الدوري في 20 يونيو الحالي، وأقرت الحكومة بعزل الفريق بالكامل لمدة 14 يوماً إذ تبين إصابة أحد اللاعبين.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، جابرييلي غرافينا “هذا يثير قلق حركة كرة القدم بالكامل”.

وأضاف أنه طالب وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا بإعادة النظر في هذه القاعدة إذا استمر انخفاض عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

ويتضمن جدول مباريات الدوري خوض مباراتين في الأسبوع من 20 يونيو الحالي، إلى الثاني من أغسطس اب المقبل حيث يكتمل الموسم لكنه قد يدخل في حالة من الفوضى في حال وجوب عزل الفريق لمدة 14 يوماً ويزيد الأمر صعوبة في حال عزل أكثر من فريق ما يعني استحالة استكمال الموسم حينها.