إيطاليا تندد بتدفق الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الوضع على الأرض في ليبيا يقلق السلطات الإيطالية، مع احتمال تدهور الأزمة أكثر.

وأدان الوزير في مؤتمر صحافي عقده في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، التدفق المستمر للأسلحة ووجود المرتزقة في ليبيا، داعياً إلى وقف هذه الأنشطة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الجمعة.

وشدد الوزير الإيطالي على أن الحوار السياسي الذي انطلق مع مؤتمر برلين يظل الطريق الوحيد الموثوق للتغلب على الأزمة، مشيراً إلى استئناف الحوار في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف.