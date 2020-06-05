بقرار رسمي.. كتابة جملة “حياة السود مهمة” على شارع يؤدي للبيت الأبيض

أمرت عمدة مدينة واشنطن موريل باوزر بكتابة “حياة السود مهمة” بالألوان على أرضية الطريق الرئيسي المؤدي إلى البيت الأبيض، أين رسم الشعار إلى جانب علم العاصمة الأمريكية على طول ثلاثة تجمعات سكنية.

تأتي هذه الخطوة بعد تشابك باوزر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمطالبة برحيل القوات الاتحادية من المنطقة.

وتشهد الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي، احتجاجاً على وفاة أمريكي من أصل أفريقي خلال اعتقال الشرطة له، كما من المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة يوم غد السبت.

ونشرت باوزر على تويتر مقطع مصور لفن الشارع، بحروف صفراء كبيرة، ملتقطة من على أحد الأسطح.