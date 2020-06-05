سيول #الباحة.. غرق شخص وإنقاذ اثنين جرفت مياه الأمطار مركبتهم

شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار غزية، وقد نتج عنها وفاة شخص، وتم إنقاذ اثنين آخرين، بعدما جرفت سيول وادي نيرا مركبتهم.

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعه 6:04 مساء يوم الجمعى عن احتجاز وغرق لعدد من المواطنين.

وأضاف الزهراني “باشرت فرق الهلال الأحمر البلاغ بعد إخراج المصابين من قبل فرق الدفاع المدني واتضح أن مركبة جرفها السيل وداخلها 3 أشخاص وبعد إخراجهم اتضح وفاة أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر بعد الكشف عليه من الفرق الإسعافية وأصيب اثنان.

وتابع: “تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما ونقلهما إلى مستشفى المخواه العام وهما رجل يبلغ من العمر 33 وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات”.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأن الأمطار هطلت على على مدينة الباحة وبني سار وبني ظبيان وبني فروة و مركز بالشهم بمحافظة بلجرشي و بني كبير و عقبة الابناء وكذلك محافظة بني حسن محافظة غامد الزناد محافظة المخواة مركز الجوة عقبة قلوة محافظة المندق محافظة القرى مركز نيرا مركز الشعراء، سالت على أثرها العديد من الأودية و الشعاب.