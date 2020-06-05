بعد قرار عودة المباريات.. 4 قنوات تلفزيونية لنقل الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، بروتوكولها الرسمي الخاص بعودة النشاط، ومن ضمنه أنه سيتم السماح فقط لأربع قنوات تلفزيونية و8 مصورين و5 إذاعات راديو و6 محررين صحافيين بدخول الملاعب لتغطية المباريات.

وينص البروتوكول على أنه سيتواجد في الملعب أيضاً بخلاف اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام، اثنان من مديري التواصل و4 أشخاص من وسائل إعلام النادي و4 من تلفزيون أو إذاعة راديو النادي و6 من أفراد الأمن و4 من المساعدين بقطاع وسائل الإعلام وواحد من “لا ليغا”، أي بمجموع 44 شخصاً.

وأضاف البروتوكول أنه في المنشآت التي ستقام فيها المباريات سيتم مواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية المقررة من قبل السلطات الصحية والمجلس الأعلى للرياضة، كما أن تطهير وتعقيم الملاعب سيسمح بوجود علامات محددة لعبور العاملين في وسائل الإعلام وأماكن محددة بملصقات للجلوس بها.

ومن المقرر عودة مسابقة “الليجا” في الـ11 من الشهر الجاري بمواجهة بين إشبيلية وريال بيتيس.