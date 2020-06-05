تركيا تسجل عجزا في الرصيد النقدي بقيمة 7.9 مليار ليرة خلال مايو

أفادت بيانات اليوم الجمعة بأن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة ما يعادل 1.4 مليار دولار في مايو.

وأضافت البيانات أن الرصيد الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفوائد، سجل عجزا قدره 1.02 مليار ليرة، وفقا لرويترز.

وتوقعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 5 في المائة في نهاية العام الحالي، بحسب تقرير نشرته ووسائل إعلام تركية.

وسبق أن توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.4 في المائة، لكنها عدلت من هذا التوقع في صدمة قوية لتركيا وبالمخالفة لتصريحات المسؤولين عن الاقتصاد وفي مقدمتهم برات البيراق وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن أن الاقتصاد سيحقق نموا كبيرا بحلول نهاية العام. وفي تقرير سابق لها، حولت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من نمو بنسبة 3 في المائة إلى انكماش بنسبة 1.4 في المائة بسبب تفشي فيروس كورونا.