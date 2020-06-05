جمعية الثقافة والفنون بجدة تواجه جائحة كورونا بالسوشيال ميديا

أختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء أمس الخميس بالتعاون مع القنصلية العامة الأمريكية بجدة ثلاث ورش افتراضية من تقديم الفنانة الأمريكية هيذر لايتون ، حيث نُفذت الورشة الأولى مساء يوم الخميس 14 مايو 2020 بعنوان “من قاع المحيط إلى قمة الكون رسم العالم الطبيعي”.

والورشة الثانية نُفذت مساء يوم الخميس 21 مايو 2020 بعنوان رواية القصص مع الفن المعاصر بينما نُفذت الورشة الثالثة مساء يوم الخميس 4 يونيو 2020 وجاءت بعنوان كيف تبدأ بعمل دفتر للرسم مع 100 فكرة .

وشهدت الورش الثلاث حضورا لافتاً من الفنانين والفنانات والمهتمين بالفن التشكيلي .

وفي ختام انعقاد الورش الثلاث كرّمت ثقافة وفنون جدة الفنانة الأمريكية “هيذر لايتون” والقنصل العام وفريق عمله نظير مد جسور التعاون مع الجمعية .

من جانبه أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح عن شكره وتقديره للقنصل الأمريكي العام السيد “راين كليها” ولمديرة الشؤون الثقافية والإعلامية “أنجي سميث” وفريق العمل في الملحقية الثقافية على مد جسور التواصل مع الجمعية والفنانين وتقديم ورش فنية نوعية ، وأعرب القنصل الأمريكي العام “راين كليها” عن شكره وتقديره للفنانة ولجمعية الثقافة والفنون .

يذكر أن الجمعية منذ بداية الجائحة نفذت العديد من المعارض و اللقاءات والورش والمحاضرات الافتراضية الثقافية والفنية في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى والشعر ، كما وجهت العديد من الرسائل التثقيفية والتوعوية عبر مواقعها بالسوشيال ميديا.

وقدمت العديد من المسابقات المتنوعة منها مسابقة الثقافة في قلب الحدث في مجال القراءة والقصة والشعر ، ومسابقة تصاميم الفيديو والصور.

كما شاركت في دعم مسابقة الاعتدال ومسابقة قافلة أبناء الشهداء والتي خُصصت لأبناء شهداء الواجب.

كما أطلقت مؤخراً مسابقة جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه في نسختها الرابعة تحت شعار “الفن في مواجهة الجائحة” التي تعد المسابقة الأولى من نوعها واحتفلت بذكرى بيعة ولي العهد وعيد الفطر المبارك .