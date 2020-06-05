عاجل.. مصدر مسؤول في وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية يوضح ترتيبات الحضور لمقرات العمل

شدد مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فيما يخص القطاع العام، يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة #جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.