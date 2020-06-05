فلكية جدة تكشف تفاصيل رصد ثاني خسوف للقمر في 2020

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إنه رصد مساء اليوم خسوف شبة ظل للقمر بسماء الوطن العربي حيث دخل الجزء الجنوبي من قرص القمر بنسبة 75 % في الجزء الشمالي من منطقة شبة ظل الأرض عند ذروة الخسوف العظمى عند الساعة 10:24 مساءً (7:24 مساءً بتوقيت غرينتش)، وكان أقل وضوحا مقارنة بخسوف شبة الظل في 10 يناير الماضي علما بأن السماء لم تكن صافية في مدينة جدة.

القمر البدر أشرق بالتزامن من غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وكان قوس مساره الظاهري عبر قبة السماء يحاكي موقع الشمس الظاهري بعد ستة أشهر من الآن، حيث تكون في أقصى الجنوب في ديسمبر، لذلك سلك القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء.

أما بالنسبة القاطنين شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تشرق الشمس 24 ساعة على مدار الساعة، لن يرصد القمر البدر في يونيو على الإطلاق في حين جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، حيث لا توجد شمس في الوقت الحالي، يحاكي القمر البدر في يونيو شمس منتصف الليل في الصيف.

بشكل عام ليحدث الخسوف يجب أن يعبر القمر البدر نقاط حيث يلتقي مداره مع دائرة البروج تسمى ( العقدتان) ، الأولى العقدة الصاعدة (عقدة الشمال) والثانية العقدة الهابطة ( عقدة الجنوب) ، وهذا الخسوف حدث في العقدة الهابطة بعد 2.7 يوم من الحضيض.

يعود سبب عدم حدوث الخسوف شهرياَ إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالي 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس ، حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى، لذلك لا يحدث خسوف شهريا، على عكس كسوف الشمس تمت متابعة خسوف القمر بالعين المجردة والتلسكوبات التلسكوب بشكل آمن تماما بدون الحاجة لأي نوع من الحماية للعين.

في الشهر المقبل في الرابع من يوليو سيحدث ثالث خسوف شبة ظل حيث سيمر الجزء الشمالي من القمر البدر في الجزء الجنوبي منطقة من شبة ظل الأرض في النصف الغربي من الكرة الأرضية ما يعني بأنه لن يكون مرصوداً في سماء الوطن العربي.