صممها معلم… مبادرة «الهمة» تنطلق بالطائف لكسر سلسلة جائحة كورونا

صمم الأستاذ منصور بن أحمد الزهراني وكيل مجمع المعتصم بالله التعليمي بالطائف مبادرة أطلق عليها إسمة “الهمة” ودعا عدد كبير من أهالي الطائف مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع أجهزة الدولة بالكامل وتطبيق التعليمات الاحترازية والتباعد بانضباط غير مسبوق وتقديم نموذج مثالي للوصول إلى عدد الإصابات صفر (٠) بإذن الله.

وتنطلق المبادرة الأحد ١٥/ ١٠ /١٤٤١هـ وسيكون الموعد في تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤١هـ للوصول إلى عدد حالات الإصابة (٠) بحيث تكون محافظة الطائف أول مدينة إن شاء الله تسجل فيها حالات الإصابه (صفر ).

وطالب الزهراني بضرورة التعاون ونشر المبادرة في جميع القروبات ووسائل التواصل الاجتماعي لكي يتم تخفيف العبء عن الأجهزة الصحية والكوادر الطبية وتقديم نموذجا يحتذى به في مدن المملكة لأن الطائف تحتل مكانة وتمتد على مساحة جغرافية شاسعة وتعتبر من أكبر المحافظات.