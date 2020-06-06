إعلان المواعيد المقترحة للمباريات المقبلة بتصفيات كأسي العالم وآسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد التشاور مع الاتحاد الدولي، المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي كانت مقررة خلال شهري مارس ويونيو 2020 وتأجلت بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه على الإنترنت يوم أمس الجمعة إن مباريات الجولتين السابعة والثامنة ستقام يومي الثامن و13 أكتوبر على التوالي، في حين تقام مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر.

ويأتي ذلك من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال نوفمبر وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتباراً من مارس 2021، ضمن الفترات المحددة في أجندة المباريات الدولية المعتمدة من “فيفا”.

وأضاف البيان : سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المنتخبات والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات.

وسيقوم الاتحاد بإبلاغ كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف جدول المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في أبريل الماضي تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال مايو الماضي ويونيو الحالي في ظل الجائحة.

وتضرر جدول مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهي البطولة الأكبر للأندية في القارة، منذ انطلاقها في فبراير .

كما توقفت كأس الاتحاد في مارس الماضي بسبب الفيروس المستجد الذي أصاب مئات الآلاف وأودى بحياة عدة ملايين حول العالم.

وتسبب انتشار هذا الفيروس القاتل في إلغاء أو تأجيل أغلب الأحداث الرياضية في العالم واتخذت الاتحادات القارية المختلفة قرارات مشابهة بتعليق المنافسات حتى إشعار آخر.