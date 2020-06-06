إيطاليا: استئناف النشاط الكروي 12 يونيو.. و5 تبديلات في المباراة لكل فريق

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن أندية الدوري ستكون قادرة على إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة، فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانًا قال فيه إن التبديلات ستكون على 3 فترات أثناء المباراة، بالإضافة إلى وقت الاستراحة بين شوطي اللقاء، مشيرا إلى أنه حال قام الفريقان بتغيير اللاعبين في نفس الوقت، فسيتم احتساب ذلك ضمن الفترات الثلاثة.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات كرة القدم الإيطالية يوم 12 يونيو الجاري، بمنافسات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، بينما سيستأنف الدوري الإيطالي في 20 من نفس الشهر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.