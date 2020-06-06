النظافة والتباعد ضروريان.. الصحة العالمية: الكمامة وحدها لا تمنع #كورونا

غيَّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة موقفها إزاء الكمامات، لتصي باستخدامها في الأماكن العامة المزدحمة، لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشدَّدت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، على أن الكمامات يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية، إذا قام الناس بتلويثها عن طريق لمسها بأيدٍ متسخة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي على الإنترنت: “يمكن للكمامات أن تخلق إحساسًا زائفًا بالأمان”. محذرا من أن الكمامات لا يمكن أن تحل محل نظافة اليدين، والتباعد الجسدي، أو تعقب المرضى واتصالاتهم الاجتماعية.

وقال تيدروس: “لا أستطيع أن أقول هذا بشكل واضح بما فيه الكفاية: الكمامات وحدها لن تحميك من كوفيد-19”.

ولم تحث منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الجماعي للكمامات في إرشاداتها السابقة حول هذا الموضوع في أوائل أبريل.

وقال تيدروس يوم الجمعة، إنه ينبغي على الحكومات تشجيع استخدامها حيثما يكون هناك انتقال واسع النطاق للفيروس، وحيث يصعب الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، مثل وسائل النقل العام أو في المتاجر أو في بيئات أخرى مغلقة أو مزدحمة