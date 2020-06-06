منظمة دولية: نظام البشير اختلس 31 مليار دولار من أموال الصادرات الخارجية

أكدت منظمة النزاهة المالية الدولية أن نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أخفى نحو 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.

وأوضح التقرير أن المنظمة قارنت بين أرقام صادرات البلاد التي أعلنتها حكومة السودان خلال الأعوام الستة، وبين بيانات تحصلت عليها من الشركاء التجاريين للسودان في 70 دولة، لتصل إلى تلك النتيجة.

وبحسب التقرير، فالسجلات الرسمية السودانية تقدر حجم الصادرات بـ65 مليار دولار، بينما تشير بيانات الشركاء التجارية إلى تعاملات بـ96 مليارا.

وفيما تشير بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار، تؤكد سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار.

وكانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات. وظهرت الفجوة أكثر في صادرات النفط والذهب.

ووفقا للتقرير، تظهر سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 205.4 طن غرام من الذهب بقيمة 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت 404.7 طنا، بـ12.7 مليار دولار.