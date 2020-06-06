1.4 مليون متر في وسط جدة.. “إتقان” و”الإنماء” يوقعان عقد “درب الحرمين”

أعلنت شركتا إتقان العقارية والإنماء للاستثمار توقيع عقد تسويق مخطط درب الحرمين، والمتوقع أن يقام على مساحة 1.38 مليون متر مربع، في وسط مدينة جدة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية عبر الوسائط الإلكترونية “عن بُعد”، حيث وقعها رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية، عبد العزيز بن فهد الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، مازن بن فواز بغدادي.

وبحسب بيان للشركتين، فإن تكلفة مخطط درب الحرمين تتجاوز الـ5 مليارات ريال، حيث يحتوي على 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية إلى جانب 29 مرفقا.

وأكد البيان أن المخطط يتوافق مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويضم أكبر حديقة مركزية في جدة، بالإضافة إلى 14 حديقة أخرى، ويكتسب أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة، وفي منطقة المطار القديم، بالقرب من محطة قطار الحرمين، وبجوار جامعة الملك عبدالعزيز ومستشفى جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقاري، عبدالعزيز الرشيد، إن الشركة سوف تبدأ قريباً المرحلة الأولى من عمليات البيع المباشر، عبر مكتب المبيعات داخل المخطط، ومن خلال الموقع الإلكتروني والرقم الموحد لشركة إتقان.