نادٍ أمريكي يطرد لاعبًا بسبب “لسان زوجته”

قرر نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع لاعب الوسط الصربي، ألكسندر كاتاي، بعد أن نشرت زوجته سلسلة من “التعليقات العنصرية الداعية للعنف الاجتماعي”.

وذكرت وسائل إعلام أن تيا كاتاي وصفت المتظاهرين تحت شعار “حياة السود تهم” بأنهم “ماشية مثيرة للاشمئزاز”، ودعت لاستخدام العنف ضدهم قبل أن تحذف هذه المنشورات من حسابها على موقع “إنستغرام” للصور.

ونشر نادي لوس أنجلوس بيانا قصيرا أعلن فيه التوصل “لاتفاق بالتراضي” مع كاتاي لإنهاء الارتباط بينهما بعد “إدانة قوية” لما نشرته زوجته.

وقال النادي: “يدعم لوس أنجلوس غالاكسي أصحاب البشرات الملونة، وخاصة مجتمع السود، في المظاهرات والكفاح ضد العنصرية وعدم المساواة والتعصب والعنف”.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت بمختلف المدن الأمريكية ضد الشرطة، بعد أن لقي شاب أمريكي من أصول إفريقية، يدعى جورج فلويد، مصرعه تحت قدمي ضابط شرطة، ظل جاثما على رقبته لثمان دقائق، دون أن يرحم توسلاته وهو يقول: أرجوك، لا أستطيع التنفس، حتى فارق الحياة.