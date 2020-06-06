السيسي: حفتر وصالح توصلا لمبادرة مشتركة لإنهاء الصراع الليبي #عاجل

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن كلا من حفتر وصالح توصلا لمبادرة مشتركة لإنهاء الصراع الليبي.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) تطورات الوضع الليبي الراهن، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم بقصر الاتحادية عقيلة صالح ، وخليفة حفتر ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن لقاء الرئيس المصري بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.