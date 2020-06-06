“التعاون الإسلامي” تسلّم أفغانستان مساعدة عاجلة لمواجهة كورونا

سلّمت منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لما جرى تعبئته من مساعدات طارئة متعددة الجوانب من قبل مختلف أجهزة ووكالات ومساعدة طبية عاجلة متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى وزارتي الخارجية والصحة العامة الأفغانيتين، وذلك في مطار كابول الدولي.

وتتضمن شحنة المساعدات المقدمة كمامات طبية ذات الاستخدام الواحد، وأقنعة N95 المتخصصة المستخدمة في المستشفيات، والملابس الواقية للعاملين في الحجر الصحي، وجرى تسليم هذه المساعدات إلى السلطات الأفغانية بحضور المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي في كابول.

وفي الوقت ذاته، قدم صندوق التضامن الإسلامي أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار مبادرته لدعم جهود الدول الأعضاء الأقل نموا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة في قطاع الصحة، الشريحة الأولى من المساعدة المالية الطارئة إلى أفغانستان.