تطبيق توكلنا: نقبل تصاريح الخروج بصيغتيها الورقية والإلكترونية

أوضح تطبيق توكلنا أنه يقبل التصاريح بالصيغتين الورقية والإلكترونية، وذلك ردا على سؤال من أحد المتابعين على “تويتر”.

جاء ذلك ردا على استفسار من مواطن في مدينة جدة، لديه تصريح ورقي مختوم من الداخلية، لكنه غير مضاف على تطبيق توكلنا، إذ أوضح قائلا: «في المرحلة الحالية يقبل تصريحًا ورقيًّا أو إلكترونيًّا عبر التطبيق».

في السياق ذاته، بين التطبيق أن تصاريح الخروج التي تمنح عبر «توكلنا» يكون استخدامها داخل المدينة فقط، مع العلم أن كل تصريح له ضوابط محددة، وفي كل الحالات يجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.