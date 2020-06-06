15 فرقة إسعافية شاركت في إخلاء حالات العناية بمجمع الملك فيصل بالطائف

شاركت 15 فرقة إسعافية في إخلاء حالات العناية بمجمع الملك فيصل بالطائف، أمس، بعد تعطل الأكسجين.

وتلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بلاغا عن وجود عطل في الأكسجين الخاص بغرف العناية المركزة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وذلك عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.

وعلى الفور تم تفعيل خطة الطواريء عالية الأهمية في ظل الأعمال المناطة بها ميدانيا وكثرة البلاغات التي تباشرها الفرق الإسعافية بالمحافظة، حيث تم توجيه 15 فرقة إسعافية لمساندة صحة الطائف للمشاركة في عملية إخلاء الحالات بقيادة رئيس القيادة الميدانية بمحافظة الطائف نواف القرشي.

وتمركزت الفرق الإسعافية قرابة سبع ساعات بداخل وخارج المجمع في حال دعت الحاجة لإخلاء المرضى المنومين بغرف العناية ومايتم طلبه من قبل صحة الطائف.

وكانت هذه الفرق قد خصصت في ذات اليوم لهذه الحالة دون تأثير على الحالات التي تباشرها الفرق الاسعافية في الميدان حيث لم يتم نقل أي حالة في نهاية اليوم عن طريق الفرق الخاصة بالهيئة.