تقنية القنفذة تشارك في تنظيم المصلين بمبادرة “جمعتنا تعود.. بحذر”

شاركت الكلية التقنية بالقنفذة في تنظيم دخول وخروج المصلين في أول صلاة جمعة بعد المنع الاحترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، ونفذ هذه المبادرة فرقة الجوالة بالكلية بقيادة القائد الكشفي علي إبراهيم الجليمي، وطبيب الوحدة الصحية الدكتور حازم عبدالرحيم، وبمشاركة جمعية الدعوة بحلي وفريق بصمة التطوعي والقادة الكشفيين المتميزين بالمحافظة.

وأوضح مدير الاتصال الموسسي بالكلية مبارك الهزاع أن هذا المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأفاد الهزاع أن هذه المبادرة شملت عدة مهام قام بها المشاركون من تنظيم الدخول والخروج للمصلين، وفحص المصلين، وتعقيم أيدي المصلين اثناء الدخول والخروج، وتوزيع كمامات، وتوزيع سجادات على المصلين.

وقدمت الكلية التقنية بالقنفذة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة.