الصحة: تعّرف على عيادات “تطمن” المخصصة لمن يشعر بأعراض #كورونا

نشرت وزارة الصحة،اليوم، رابطا للتعرف على عيادات “تطمن” المخصصة لمن يشعر بأعراض كورونا

وقالت الصحة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تعّرف على عيادات “تطمن” المخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا

-و أكدت الصحة أن هذه العيادات تعمل 24 ساعة طوال الأسبوع في 6 مدن منها مكة و جدة

.. جارٍ تطبيقها في جميع مناطق المملكة بإذن الله

https://moh.gov.sa/Documents/Tataman-Clinics.pdf