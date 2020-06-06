نشرت وزارة الصحة،اليوم، رابطا للتعرف على عيادات “تطمن” المخصصة لمن يشعر بأعراض كورونا
وقالت الصحة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تعّرف على عيادات “تطمن” المخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا
-و أكدت الصحة أن هذه العيادات تعمل 24 ساعة طوال الأسبوع في 6 مدن منها مكة و جدة
.. جارٍ تطبيقها في جميع مناطق المملكة بإذن الله
https://moh.gov.sa/Documents/Tataman-Clinics.pdf
الصحة: تعّرف على عيادات “تطمن” المخصصة لمن يشعر بأعراض #كورونا
الوئام-متابعات
نشرت وزارة الصحة،اليوم، رابطا للتعرف على عيادات “تطمن” المخصصة لمن يشعر بأعراض كورونا