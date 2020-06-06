عاجل .. تكليفات جديدة بوزارة التعليم

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ،اليوم، عددًا من القرارات شملت العديد من التكليفات الجديدة و تمديد تكليفات أخرى بجهاز وزارة التعليم

وشملت قرارات التكليف وتمديد التكليف

تكليف د.ريمه صالح اليحيا وكيلًا للوزارة للتعليم الجامعي والأهلي، و الدكتور أمين يوسف محمد وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية، و د. ناصر محمد الغفيلي مشرفا عامًا على المكتبة الرقمية

وتكليف د. مها عبدالله السليمان وكيلًا للوزارة للبرامج التعليمية

و د. إبراهيم عبدالمحسن البديوي وكيلًا للوزارة للتخطيط والتطوير و د. بدرية عبدالرحمن الغانم مديرًا عامًا للإيفاد والابتعاث،و د. صالح ابراهيم القسومي أمينًا عامًا للملحقيات الثقافية، و د. عاطف محمد العمري مشرفا على مكتب تحقيق الرؤية،ود. خالد صالح المزيني رئيسا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ،و أ.سعيد محمد الفروان وكيلًا للوزارة للخدمات المشتركة ، و د. لينا محمد الطعيمي وكيلًا للوزارة للابتعاث