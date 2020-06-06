“البلديات” تنجز أكثر من 139 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونياً عبر “بلدي” خلال 3 أشهر

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن منظومة القطاع البلدي أنجزت أكثر من (139) ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونياً عبر بوابة “بلدي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت الوزارة أن تقديم الخدمات عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية، يأتي ضمن المبادرات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، وفي إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها لكافة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة حيث توفر هذه الخدمات على المستفيدين والمستثمرين عناء الذهاب للأمانات أو البلديات للمتابعة، مما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل المباشر والمخالطة التي قد تتسبب في العدوى والإصابة بالمرض.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مارس، أبريل، مايو) بإنهاء إجراءات (119) ألف رخصة تجارية، ما بين إصدار جديد، تجديد، نقل ملكية، تعديل رخصة، وإلغاء رخصة تجارية. كما أنجزت الأمانات (20) ألف معاملة للرخص الإنشائية توزعت ما بين إصدار رخصة بناء جديد، وتجديد رخصة بناء، نقل ملكية، إضافة وتعديل مكونات بناء، تصحيح وضع مبنى قائم، إصدار رخصة تسوير، رخصة إتمام بناء، رخصة ترميم بناء، رخصة هدم، ومعاملات تسوية قطعة أرض.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية والمساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير، وتطوير منصات، وخدمات رقمية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وآمنة للعملاء في القطاع البلدي. لافتة أنّ منصة “بلدي” أسهمت في تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي سهلّت للمستفيدين إجراء العديد من الخدمات إلكترونيًا، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.