فرع “الشؤون الإسلامية” بجازان يعلق على “الصلاة فوق أسطح المساجد”

منعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان، الصلاة على أسطح المساجد للوقاية من فيروس كورونا.

وقال محمد بن عبده كريري، المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان، إنه لا صلاة فوق أسطح المساجد وهذا التصرف غير مسموح به وسيتم اتخاذ اللازم مع المتسبب في ذلك نظاما وجميع الأسطح مغلقة في المساجد.

وأضاف “تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد المجاورة للجامع تخفيفا للزحام وهي: مسجد الخير ومسجد حسين مساوى ومسجد الشيخ جابر عطيفي”.