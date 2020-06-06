قبل فتح مكاتبها الأحد.. الأحوال المدنية: عدم استقبال أي مستفيد دون موعد سابق عبر أبشر

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السبت، على عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد الكتروني مسبق داخل المكاتب عبر منصة “أبشر”، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا.

أوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها على تويتر، أنها ستبدأ من يوم غد الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ استقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لمكاتبها، وذلك وفق خطة عودة العمل لمقارها كافة، باستثناء مكاتب مدينة مكة المكرمة التي سيتم رفع تعليق الحضور عنها في تاريخ 29 شوال 1441 هـ.

وأشارت إلى أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشددت على جميع المواطنين والمواطنات الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.