ضبط عمال مخالفين يقومون بتصنيع الكمامات داخل سكن خاص في السيح

ضبطت بلدية الخرج اليوم، عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الكمامات داخل سكن خاص بمدينة السيح، وذلك خلال حملة نفذتها إدارة الطوارئ بالتعاون مع لجنة مساكن العمال، شملت مواقع عدة بالمدينة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أنها سجلت مخالفات نظامية وصحية بالموقع، وصادرت جميع المضبوطات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المجتمع (مواطنين ومقيمين) بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو حالات فيها تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.