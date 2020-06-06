موجة غضب من انقطاع التيار الكهربائي في الأفلاج وليلى.. ولازالت مستمرة

تصاعدت موجة الغضب بين مواطني الأفلاج وليلى على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، رغم الشكاوى المستمرة لشركة الكهرباء.

وأكدت ردود المواطنين على تغريدة للشركة الكهرباء التي أعلنت فيها بداية عودة الخدمة تدريجيا للمشتركين المتأثرين بالانقطاع في ليلى والأفلاج، على استمرار انقطاع الخدمة دون أي تحسن.

وقالت شركة الكهرباء إن فرقها الميدانية تعمل على إعادة الخدمة لبقية المشتركين المتأثرين بأسرع وقت ممكن.

وقال أحد المواطنين “غير صحيح نحن في الأحمر بالأفلاج ولا تزال الكهرباء منقطعة من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 10 ليلا”.

وأضاف مواطن آخر غاضبا “لنا تقريبا أكثر من 3 ساعات بدون كهرباء في قرية الشبان بمحافظة ميسان”.