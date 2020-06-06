ذاكرة الجماهير السعودية تستحضر #محمد_نور

استحضرت ذاكرة الجماهير السعودية اليوم لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق الكابتن محمد نور، بتاريخه الذي كتبه في كرة القدم السعودية والآسيوية.

وفي لمحة من التاريخ الكروي لنور عزف المغردون على مساهماته في عالمية العميد وتربعه على عرش القارة الصفراء ببطولتين غاليتين ومشاركة ذهبية في كأس العالم للأندية، وتاريخ طويل مع البطولات المحلية ومشاركات مع المنتخب في عدد كبير من المناسبات، وبالطبع مساهمته في أول دوري للنصر بعد غياب سنوات طويلة عن التتويج بالألقاب.

وغردت جماهير سعودية في حب محمد نور ومهاراته فقال أحدهم “أفضل لاعب في تاريخ آسيا الأسطورة التي لن تتكرر أفضل لاعب وسط في تاريخ السعودية.

وقال مغرد آخر مشاركا في هاشتاج باسم محمد نور الذي تصدر قائمة الأعلى تداولا “هنالك ثوابت في كرة القدم ، محمد نور لا يخذلك بالنهائيات أبداً”.

وأضاف ثالث “أسطورة الكرة السعودية شئتم أم أبيتم بالأرقام القارية والعالمية والألقاب الخارجية والداخلية والفن والإبداع.. محمد نور لن يتكرر ولو بعد خمسين عاما”.