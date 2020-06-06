الجيش الليبي: إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات حكومة الوفاق في سرت

أفادت مصادر ليبية، السبت، بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة للمشير خليفة حفتر، أسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما قوات حكومة الوفاق في منطقة الوشكة غربي سرت، وفقا لوكالة روسيا اليوم

فيما أشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”الجيش الوطني”، إلى أن “الجيش أحبط محاولة قوات الوفاق المدعومة من تركيا والمرتزقة اقتحام مدينة سرت، في وقت سابق من اليوم”.

وأضافت أن “قوات الجيش تقوم بمطاردة قوات الوفاق بعد صد هجومها وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”.

وشددت، على أن “المعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود الإدارية لمدينة سرت، في حين تقوم قوات سلاح الجو بتغطية العمليات العسكرية”.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن “قواتنا شنت السبت، هجوما مضادا على القوات التابعة للوفاق في منطقة الهيشة شرقي مصراته”.