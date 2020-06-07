فيروس #كورونا… 63 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والصين

سجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني إن ستا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج، وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

من جهة اخرى أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 52 حالة في سيئول عاصمة البلاد وضواحيها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه لليوم الثاني على التوالي يتجاوز المعدل اليومي للمصابين عتبة الـ50 شخصا.

وأوضحت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات بلغت 11 الفا و 776 شخصا حتى منتصف ليل أمس بزيادة 57 حالة مقارنة مع اليوم السابق له.

وما يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .