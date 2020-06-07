بعد انتشار الفيديو.. مطالب بإغلاق “تموينة” تبيع كمامات مستعملة بجدة

تداول المئات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعامل داخل إحدى التموينات في حي الأجاويد بمدينة جدة، يقوم بتجربة أكثر من كمامة بشكل متتابع، ويعيدها في مكانها، وسط السلع المعروضة للبيع.

ويظهر الفيديو الذي قام بتصويره أحد المواطنين، عامل بلباس هندي، يضع عددا من الكمامات على فمه، واحدة تلو الأخرى، قبل أن يعيدها إلى مكانها، أمام المحاسب، الذي لم يصدر منه أي رد فعل إزاء ما يفعله العامل.

وتساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن هذا التصرف، إن كان ينم عن جهل وسوء تصرف من العامل، فكيف سمح له المحاسب بذلك؟ مشيرين إلى احتمالية أن يكون مصابًا بفيروس كورونا، وخطورة ذلك على المواطنين والمقيمين في المنطقة، وطالب كثير منهم بإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

وكانت الجهات المختصة قد حذرت من شراء الكمامات من مراكز التموينات، والحرص على شرائها من المراكز المختصة والصيدليات الطبية المعتمدة. كما تم الإعلان في وقت سابق عن عودة جدة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة، من 14 وحتى 28 شوال.