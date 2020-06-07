10 آلاف جندي لصد الاحتجاجات في واشنطن

ذكرت شبكة “سي.بي.إس” التلفزيونية الأمريكية أن البيت الأبيض يرغب في نشر حوالي 10 آلاف جندي من العاملين في الخدمة لقمع الاحتجاجات في العاصمة واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع للقناة التلفزيونية أمس السبت إن “وزير الدفاع، مارك اسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي رفضا استخدام أي من القوات العاملة.

وذكر التقرير أن اسبر كان قد نقل على ما يبدو حوالي 1600 من الجنود العاملين إلى العاصمة، للرد حال الضرورة.

وأضاف أن قوات الحرس الوطني البالغ عددها 5 آلاف المتواجدة بالفعل هناك، لم تحتاج مساعدة، وبدأت القوات العاملة المغادرة ليلة الخميس الماضي.

ولم يعلق البيت الابيض على هذا الأمر.