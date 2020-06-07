الخطوط البريطانية تهدد بفصل جميع طيّاريها: نخسر 178 مليون إسترليني أسبوعيا

حذرت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) نقابة الطيارين التابعة لها من أنها ستفصل جميع طياري الشركة البالغ عددهم 4300 طيار، وإعادة توظيفهم بعقود فردية ما لم يتوصلا لاتفاق سويا.

وقالت النقابة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن شركة الطيران التي تتفاوض لخفض 1130 وظيفة، سعت للتخلي عن وظائف أخرى لطيارين.

وذكر بريان ستروتون، الأمين العام للنقابة: “تسبب ذلك في تقويض خطير لمحادثاتنا المعلقة حاليا بخيط رفيع”.

وقال متحدث باسم الشركة، التي تعمل حاليا على تخفيض 12 ألف وظيفة في عموم قطاعات الشركة، إنها “تعمل الآن على حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف”.

وأشار إلى أن “الشركة تواجه حاليا أكبر تغيير هيكلي في تاريخها، كما أنها تواجه اقتصادا عالميا تعرض لضعف شديد”.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، أليكس كروز، قال في رسالة للموظفين، إنها تخسر 178 مليون جنيه استرليني أسبوعيا دون أن تحقق أي إيراد.