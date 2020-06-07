“الاتحاد” يطالب “غلطة سراي” التركي بـ120 ألف دولار

طالبت إدارة نادي الاتحاد لكرة القدم نظيرتها في نادي غلطة سراي التركي بدفع 120 ألف دولار، قيمة المساهمة التضامنية لانتقال اللاعب “جاري رودريجيز”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار لنادي فنار بخشة التركي.

وتمثل المساهمة التضامنية اقتطاع نسبة 5 % من قيمة انتقال اللاعب لتوزيعها على الأندية التي تدرب فيها خلال الفترة العمرية من 12 إلى 23 عامًا.

وكانت إدارة نادي الاتحاد أغلقت مطالبات فريق غلطة سراي التركي، بدفع الجزء الأخير من المستحقات، بقيمة 250 ألف دولار، تمثل في غرامة التأخير في دفع مبلغ انتقال اللاعب في الوقت المحدد.