سدير الدوائية: استوردنا “فافيبيرافير” لعلاج #كورونا.. لكنه لا يزال تحت الاختبار

أعلنت شركة سدير فارما توفير علاج فافيبيرافير المخصص لفيروس كورونا المستجد، داخل السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها إنه تم التواصل مع شركة تشجيانغ هيسون الصينية، بدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وبسعي من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين.

وأضافت سدير فارما إنه تم الاتفاق مع الشركة الصينية على استيراد الدواء، وتعبئته في مصنعها في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لاستخدامه وتوزيعه داخل المملكة.

وأوضحت سدير فارما أن الدواء لا يزال تحت الدراسات السريرية اللازمة، للتأكد من فعاليته في علاج فيروس كورونا، ولم يحصل حتى اللحظة هلى موافقة الجهات المختصة في المملكة.