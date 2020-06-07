ضبط تشكيل عصابي تورط في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية بالرياض

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الأحد)، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة القواطع والكيابل الكهربائية.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من (10) مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر.

وأوضح العقيد “التويجري”، في بيان، أن ذلك جاء إثر تورطهم في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض.

وأضاف أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.