الكويت: 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأحد) تسجيل 717 إصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 31848 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 264 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد – 19) 20205 حالات بعد تعافي 923 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.