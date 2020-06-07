“التعليم” تعلن وصول الكتب الدراسية للعام الجديد لمستودعات الإدارات

أعلنت وزارة التعليم وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ووجهت الوزارة، مديري التعليم، بضرورة ترحيلها للمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كافٍ،

وتضمن تعميم لمدير عام التجهيزات المدرسية أنه نظرا لأهمية الاستعداد للعام الدراسي المقبل، ولما تمثله المقررات الدراسية من أهمية بالغة في العملية التعليمية، ولضرورة ترحيلها للمدارس قبل بداية العام الدراسي بوقت مبكر، فإنه جارٍ العمل على توريد مقررات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف: آمل التكرم باتخاذ اللازم حيال ترحيل المقررات الدراسية من مستودعات إدارتكم للمدارس قبل بداية العام الدراسي بوقت كافي ومتابعتكم الشخصية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.