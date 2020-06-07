أمانة الرياض: 8 نواقل للبكتيريا إلى الأغذية.. و5 إرشادات لضمان سلامة المنتجات #اليوم_العالمي_لسلامة_الأغذية

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن نواقل البكتيريا إلى الأغذية، كما وضعت مجموعة من الإرشادات لضمان سلامة المنتجات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن نواقل البكتيريا إلى الأغذية تشمل “العاملون، الأغذية غير المطهية، الحشرات والقوارض، الماء الملوث، التجهيز والإعداد، الأدوات والمعدات، مستودعات التخزين، الهواء الملوث”.

وشملت إرشادات ضمان سلامة الأغذية، الفصل التام بين الغذاء المعد للاستهلاك والأغذية غير المطهية، العمل على نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء، الإبلاغ فور إصابة العاملين بالأمراض التي تنتقل من المصاب إلى الغذاء، تغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة، تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان.