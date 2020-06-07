العراق يسجل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

أعلن العراق تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية تسجل في البلاد، ما يرتفع عدد الإصابات الكلي منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 12366 إصابة مؤكدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين والسليمانية وكركوك وبابل ودهوك وميسان والمثنى وديالى وذي قار والأنبار ونينوى.

وأضاف أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلي إلى 346 حالة، فيما تم تسجيل 282 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 5186 حالة، مشيرا إلى أن عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 6834، منهم 69 يقيمون في غرف العناية المركزة.