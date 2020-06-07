جامعة الملك فيصل تعلن فتح برنامج الماجستير في تخصص الإعلام

أعلنت جامعة الملك فيصل في جلستها السابعة للعام الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ الموافقة على فتح برنامج الماجستير في تخصص (الإعلام)، بقسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب، وذلك بعد مصادقة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على قرار مجلس الجامعة.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة قطعت أشواطًا كبيرة في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية ، وذلك بناءً على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل ، وإيمانًا من الجامعة بدورها في النهوض بالمستوى العلمي والبحثي في كل التخصصات المهنية ، مشيرًا إلى أن لجاناً عدة شُكلت في جميع التخصصات لتطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع برامجها ، واستيعاب الطلب المتزايد عليها ، مؤكداً أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه .

من جانبه أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، الذي يمثل نقلة جديدة في مسيرة كلية الآداب الزاخرة ببرامج الدراسات العليا بمرحلتيها الماجستير والدكتوراه ، كما يلبي رغبة كثيرين من المتخصصين والممارسين الإعلاميين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية ، حيث يضم قسم الاتصال والإعلام في كلية الآداب نخبة من الأساتذة المتميزين.

وحول البدء في إعلان القبول في هذا البرنامج بين الدكتور الهجهوج أنه من المتوقع إطلاق البرنامج مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441-1442هـ بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإدراجه ضمن منظومة برامج الدراسات العليا بالجامعة، كما أنه من المتوقع قبول ٢٠ طالبا وطالبة في الدفعة الأولى للدراسة في البرنامج.