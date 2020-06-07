بن نافل.. اختصر «20» عاما فدخل قلوب الهلاليين #الهلال

ترأس فهد بن نافل نادي الهلال في مثل هذا اليوم الـ15 من شعبان السنة الماضية 1440 هجرية، وشهد نادي الهلال عقود استثمارية و تجديد عقود لاعبين وإضافة لاعبين لطاقم الفريق وقدوم مدرب استطاع برئاسة ومتابعة بن نافل تحقيق البطولة التي استعصت على كتيبة أزرق العاصمة الرياض دوري أبطال اسيا 2019م.

ابن نافل دخل قلوب جماهير الأزرق بهدوءه الرائع و صدقه في فعل ما يقول، وتستعرض الوئام أبرز ما قدمه بن نافل لنادي الهلال وجماهيره:

(ملف الاستثمار و عقود الرعاية)

وقعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل عقود رعاية و استثمار مع 10 شركات وكانت على النحو التالي:

١- توقيع عقد رعاية مع شركة إعمار الاماراتية بعقد يمتد لمدة خمسة أعوام

٢- وقعت الإدارة الهلالية مع شركة التعاونية للتأمين بعقد يمتد لخمسة أعوام

٣- توقيع الإدارة الهلالية مع شركة S-TEAM لمدة خمسة أعوام

٤- توقيع الإدارة اتفاقية لخمسة أعوام مع شركة الطيران فلاي ان

٥- وقعت إدارة الهلال عقد رعاية لخمسة أعوام مع شركة جاهز

٦- اتفقت ادارة ⁧‫#الهلال‬⁩ مع الاتحاد السعودي للامن السيبراني و البرمجة و الدرونز

٧- أبرم مجلس ادارة النادي اتفاقية شراكة مع وكالة XELEMNT

٨- وقعت إدارة النادي شراكة مع شماغ سيّار لمدة ٥ اعوام

٩- الهلال‬⁩يوقع اتفاقية مع المركز السعودي للحكومة لمدة ٣ أعوام

١٠- وقعت إدارة الهلال عقدا استثماريا مع شركة رعاية.

وقد أنشأ بن نافل في عهده عدة أمور تتعلق بالجماهير والجهاز الطبي والفريق وهي:

١- القوة الزرقاء تحت قيادة رئيس مجلس الجماهير محمد العفيفي

٢- إنشاء أكاديمية خاصة بالنادي تهتم بصقل المواهب

٣- أنشأ بن نافل شركة نادي الهلال الاستثمارية وعيّن ‏أ.سلطان بن عبدالعزيز ال الشيخ رئيساً تنفيذياً لها

٤- أنشأ إدارة طبية وعيّن د. مبارك المطوع مشرفاً عليها

‏٥- استحدث 5 ألعاب وهي:

‏الدراجة، الجودو، كورة الريشة، لعبة السباحة، رفع الأثقال

‏٦- استمرار شراكة ⁧‫#الهلال‬⁩ مع المملكة القابضة.

‏(إنجازات بن نافل في ملف المدربين واللاعبين)

١- جلب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو و حقق للهلال ارقام قياسية رائعة حيث يتصدر الدوري حاليا و حقق بطولة دوري أبطال آسيا 2019م بعد غياب عشرين عام

٢- شراء عقد جوستافو كويلار لمدة أربعة أعوام

٣- جدد عقد سالم الدوسري ثلاثة أعوام

٤- جدد عقد متعب المفرج خمسة أعوام

٥- جدد عقد محمد الشلهوب لمدة

٦- جدد عقد محمد جحفلي ثلاثة أعوام

٧- شراء عقد الظهير امير كردي ثلاثة أعوام

٨- إعارة صالح الشهري من الرائد لمدة عام

٩- تجديد عقد علي البليهي لثلاثة أعوام

١٠- تجديد عقد ذعار العتيبي عامين

١١- شراء عقد احتراف لمدة عام لكل من محمد الدوسري و نواف الغامدي و يزن جاري

١٢- شراء عقد مد الله العليان لمدة ثلاثة أعوام

١٣- شراء عقد عبدالله الجدعاني ثلاثة أعوام

١٤- تجديد عقد عبدالله المعيوف ثلاثة أعوام

١٥- تجديد عقد محمد الواكد موسمين

(إنجازات الفريق في عهد بن نافل)

١- دوري أبطال آسيا.

‏٢- رابع العالم ٢٠١٩.

‏٣- جائزة Globe Soocer كأفضل نادي عربي ٢٠١٩.

٤- صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى هذه اللحظة.

٥- وصول الفريق الهلالي إلى دور نصف النهائي من كاس الملك.