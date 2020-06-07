أردوغان يصر على التصعيد.. أنقرة تخطط لتوسيع تعاونها مع السراج

يصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تصعيد الأزمة الليبية بمزيد من التدخلات العسكرية وتوسيع التعاون مع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

وتواجه تركيا ضغوطا وإدانات دولية وعربية لوقف تدخلها الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، بعد مبادرة أطلقتها القاهرة في حضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وفي محاولة أخرى للمراوغة أمام العالم، أعلنت الرئاسة التركية، في بيان الأحد، أن أنقرة تخطط لتوسيع تعاونها مع حكومة الوفاق في ليبيا بصفقات جديدة في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار.

انقطاع السبل في إيجاد دعم عالمي دفع الإدارة التركية إلى اللجوء لمسوغ آخر أمام العالم من باب إعادة التعاون للبناء، بعد الإدانات الدولية لتدمير مدن ليبية على حدود طرابلس.