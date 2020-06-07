منظومة أرضية جديدة للأقمار الصناعية في المملكة

تعتزم شركة لوكهيد مارتن الأمريكية إنشاء منظومة أرضية جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية وإدارتها وتشغيلها في المملكة، بالتعاون مع الشركة السعودية للتنمية والإنشاء التقني (تقنية).

وتأتي الخطوة بعد نجاح نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي «سعودي جيوسات-1»، أحدث الأقمار الصناعية التجارية في المملكة. وستعمل «تقنية» بالشراكة مع لوكهيد مارتن لتطوير وتشغيل المنصّة الأرضية الجديدة للعمليات التجارية الآمنة المتعلقة بـ«سعودي جيوسات-1».

ويدعم النظام الأرضي الجديد خدمات الاتصالات المتطورة على نطاق Ka-Band، وخدمات اتصالات النطاق العريض التجارية المعروفة، إلى جانب خدمات الاتصالات الآمنة الخاصة بالمملكة. وسيتم بدء تشغيل النظام على مرحلتين، حيث يبدأ تشغيل النظام التجاري في وقت لاحق من عام 2020، ويتبعه تشغيل نظام الاتصالات الآمنة الذي صممته «لوكهيد مارتن».

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية في السعودية جوزيف رانك: “سيساعد هذا النظام الأرضي الحديث للأقمار الصناعية على استفادة المملكة بصورة كاملة من القدرات المتقدمة للقمر الصناعي«سعودي جيوسات-1»، إضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر السعودية في مجال الهندسة. كما سيتيح هذا النظام أيضاً دمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والمستقبلية وتكاملها، بما يضيف مزيداً من الأمن والمرونة لتعزيز حماية المملكة العربية السعودية وسكانها”.